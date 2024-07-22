معجبة تنهى حياة أيريس ساساكي على خشبة المسرح

ياسر رشاد - القاهرة - ومن الحضن ما قتل

الإثنين 22/يوليو/2024 - 01:18 م 7/22/2024 1:18:24 PM

رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ المطرب البرازيلي الشاب أيريس ساساكي عن عمر ناهز 35 عاما، خلال إحيائه حفل في ولاية بارا البرازيلية، وذلك بعد تعرضه لصدمة كهربائية عندما احتضنته إحدى معجباته المبللة بالمياه على خشبة المسرح أثناء الحفل، وأدت الصعقة إلى وفاته على الفور.

أيريس ساساكي

اللحظات الأخيرة بحياة أيريس ساساكي على خشبة المسرح

انقلبت أجواء الحفل رأساً على عقب وتحولت من المرح والهتافات والصرخات الغنائية إلي الرعب والفزع والارتباك، وحاول الموجودون تقديم إسعافات لأيريس ساساكي، لكنه كان توفي على الفور، والى الآن لم يتم التعرف على سبب تبلل ملابس المعجبة، وتجري الشرطة تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

أيريس ساساكي

وأصدر الفندق الذى كان أقيم فيه حفل النجم البرازيلى أيريس ساساكى بيانا توضيحيا جاء فيه: نحن ملتزمون تماما بتقديم الدعم لعائلته واتخاذ الإجراءات اللازمة، ونؤكد من جديد التزامنا بالتعاون الكامل مع السلطات المختصة من أجل التوضيح المناسب للأحداث.

أيريس ساساكي

وقعت وفاة أيريس ساساكى كالصاعقة على زوجته التي لم تكمل 11 شهرا من زواجها وهو الأمر الذى يعد صدمة، كما وجهت رسالة شكر لكل من تقدم بمواساتها عبر انستجرام قائلة : أود أن أشكركم على كل رسالة دعم وعزاء، وعلى كل صلاة خلال هذا الوقت العصيب الذي نمر به، لم أتمكن من قراءة جميع الرسائل، ولكن عندما أشعر بالتحسن، سأرد على كل واحد منهم. شكرا.