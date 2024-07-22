رئيس دار الأوبرا المصرية تنعى المخرج محمد سالم

ياسر رشاد - القاهرة - نعت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين المخرج محمد سالم المدير العام الاسبق للمسرح الصغير والنشاط الثقافي بالأوبرا

الذي توفي أمس الأحد بعد مسيرة حافلة بالعطاء الثقافي.

وقالت الدكتورة لمياء زايد" اليوم فقدنا قامة ثقافية كبيرة أثرت أعمالة القيمة الحياة الفنية و الثقافية المصرية " وتقدمت بخالص التعازي والمواساة لأسرته، آملين أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

..جدير بالذكر أن محمد سالم هو مخرج وممثل سينمائي ومسرحي تخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1952 وحصل على بكالوريوس الإخراج من جامعة كاليفورنيا. بدأ كممثل ثم انتقل للإخراج،كما أخرج العديد من المسرحيات والأفلام، من بينها "القاهرة في الليل" و"نار الشوق" و أسس نوادي المسرح مع المخرج عادل العليمي وأخرج فوازير رمضان.

نبذة عن مبنى دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا