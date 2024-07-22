عرض فيلم "جولة ميم" المملة في سينما زاوية

ياسر رشاد - القاهرة - هند بكر تخترق عزلة بائع متجول من ألمع نجوم الأدب في الستينيات..

يشهد الفيلم الوثائقي جولة ميم المملة للمخرجة هند بكر عرضه التجاري الأول بسينما زاوية بالقاهرة يوم 25 يوليو الساعة 7 مساءً ويعقبه ندوة نقاشية بحضور المخرجة. ثم سيستمر الفيلم بعرضين إضافيين يومي 27 و30 من نفس الشهر.



العرض العالمي الأول للفيلم كان في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، ثم انتقل إلى مهرجان عمان السينمائي الدولي، ومهرجان قابس سينما فن حيث نال تنويهًا خاصًا من لجنة التحكيم، ثم عُرض في المهرجان الدولي للأفلام الوثائقية المستقلة (أوسا) وفاز بتنويه خاص للإنسانية والاستمرارية من لجنة تحكيم المسابقة الرسمية. مؤخرًا شارك في مهرجان تورنتو للفيلم العربي وحصل على إشادة شرفية، بالإضافة إلى عرضه في معهد جوته ومركز الجيزويت الثقافي في الإسكندرية.

في جولة ميم المملة تقترب المخرجة هند بكر من عزلة الكاتب محمد حافظ رجب، بائع اللب والسوداني على الرصيف بمحطة الرمل بالإسكندرية، والذي أصبح من أهم كتاب القصة القصيرة في جيل الستينات، حيث يعيش حافظ رجب في عزلة فرضها علي نفسه منذ أكثر من ثلاثين سنة، داخل شقته المتواضعة بمنطقة الورديان بالإسكندرية.

وبدأت فكرة الفيلم من خلال تعلق خيال المخرجة بقصص حافظ رجب، وشغلتها فكرة امتناع حافظ رجب عن الناس والكتابة وهو في ذروة نجاحه. وتدور أحداث الفيلم داخل الشقة في زمن العزلة اللانهائي الذي يدور فيه حافظ رجب بين الأكل والنوم والصمت والصلاة.

الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج هند بكر، ومدير التصوير تامر نادي، ومونتاج بيتر عادل. تتولى MAD Distribution التوزيع والمبيعات داخل العالم العربي، بينما تتولى MAD World مبيعات الفيلم في باقي أنحاء العالم.

هند بكر مخرجة وكاتبة ومنتجة مصرية، درست اللغة العربية في كلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر. ثم درست صناعة الأفلام في مركز الجيزويت الثقافي في الإسكندرية ولاحقًا شاركت في تأسيس روفيز فيلمز وهي شركة إنتاج سينمائي مقرها الإسكندرية. في 2013، شاركت في إخراج وإنتاج أوضة الفيران وهو فيلم طويل اختير للمشاركة الرسمية في مهرجانات دبي وساوباولو وتطوان وغيرها.

وتابعت هند نشر القصص والمقالات والأعمال النثرية في الصحف والدوريات، حيث تهتم باستكشاف نقاط التشابه بين الكتابة والسينما. وتعكف حاليًا على مشروع فيلمها الوثائقي الطويل الثاني ناس الكباين الذي شارك في ورش تطوان في مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط. ويعد جولة ميم المملة هو فيلمها الوثائقي الطويل الأول.