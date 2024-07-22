أحمد سعد يشوق الشعب السعودي بأغنية جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المطرب أحمد سعد خلال حفله بالمملكة العربية السعودية، عن تجهيزاته لإطلاق أغنية سعودية جديدة، مهداة إلى الشعب السعودي، والتي تحمل عنوان "سعودي واسمر".

أحمد سعد

لفت أحمد سعد أنظار الجمهور، بمقطع من الاغنية التي يستعد لطرحها : سعودي وأسمر وعيونه خضرا، تتشد له من أول نظرة، لو القمر دخله مناظرة القمر يطلع خسران، يطلع خسران دا سعودي وأسمر وعيونه خضرا.

أحمد سعد

نشر أحمد سعد، صورة لأحدث أعماله الغنائية، وروج لكليبه الذي يحمل عنوان "عيش اللحظة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وشارك أحمد سعد، البوستر الدعائي وعلق: "قريبا".

أحمد سعد

على صعيد آخر، أحيا الفنان أحمد سعد حفل غنائى ضخم في الساحل الشمالي خلال الفترة الماضية والتي رفعت شعار كامل العدد، كما أنه أثار الجدل من خلال ظهوره بلوك جديد سرق الأضواء وسط حشود جماهيرية عريضة.

أحمد سعد يشعل المسرح بأغانيه المفضلة لدى جمهوره

وقدم أحمد سعد خلال الحفل مجموعة مميزة من أغانيه ومنها عليكي عيون واختياراتي مدمرة حياتي واليوم الحلو ووسع وسع وغيرها خلال الحفل الذي استمر حوالي ساعتين، بالإضافة إلى الشو والألعاب النارية والعروض العالمية التي قدمت علي المسرح.

أحمد سعد

على صعيد آخر، أثار الفنان أحمد سعد جدلاً واسعاً حول إطلالاته التي تتسم بالغرابة والاختلاف والتي لا تمد الرجل الشرقي بأى صله مما جعله في مرمى انتقادات متابعيه وراود السوشيال ميديا، ورغم كل هذة الضجة مازال مستمرًا في استفذاذ جمهوره وهذا ما اكده في أحدث إطلالته عبر حسابه الشخصي بموقع الإنستجرام.

شارك أحمد سعد متابعيه بمجموعة من أحدث صوره التي خضع لها اثناء قضائه عطلته الصيفية على متن اليخت وسط البحر ليلة أمس، وظهر هو يرتدي قميص أبيض واسع مع إطار أسود، سعره 46 ألف جنيه، مع شورت أبيض سعره 37 ألف جنيه.