نيللي كريم تتصدر تريند "إكس" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

دخلت النجمة نيللي كريم تريند موقع "أكس"، بعد طرح بوستر مسرحية "السندباد" المقرر عرضها ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين

النجمة نيللي كريم تصدرت القائمة، عقب الكشف عن بوستر المسرحية التي تشارك في بطولتها النجم كريم عبدالعزيز.

مسرحية "السندباد" تعرض ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين 2024، بالتعاون مع موسم الرياض، وذلك أيام 8، 9، 10 أغسطس.

وتراوحت أسعار التذاكر بين 500، و 1200، و 1500، و 2000 جنيه.

مسرحية "السندباد" بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، دينا محسن (ويزو)، بيومي فؤاد، ومصطفى خاطر، وإنتاج آلاء الغزالي، وإخراج أحمد الجندي.