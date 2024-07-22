بالصور.. وصول جثمان أحمد فرحات لمسجد عمرو بن العاص لصلاة الجنازة عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصوير- محمود بكار

وصل منذ قليل، جثمان الفنان أحمد فرحات لصلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة

ورحل عن عالمنا أمس الفنان أحمد فرحات بعد إصابته بجلطة في المخ

الفنان أحمد فرحات من مواليد ١٩٥٠، شارك خلال مسيرته الفنية في عدد من الأعمال وكان واحدا من أشهر أطفال السينما المصرية

ومن أشهر أعمال الفنان الراحل: (معبودة الجماهير، سر طاقية الإخفا، إشاعة حب، نهر الحب، بين الأطلال، شمس لا تغيب، آخر شقاوة)

وابتعد الفنان الراحل عن الفن لمدة تزيد عن ٥٠ عام، حتى عودته بدور صغير في مسلسل "أفندينا" ليرحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز ٧٤ عاما