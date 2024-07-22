خالد جلال ينعى محمد سالم: فقدنا أحد أعلام العمل الثقافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، المخرج محمد سالم نائب رئيس دار الأوبرا المصرية سابقًا، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد، بعد رحلة عطاء ثقافية متميزة

وقال المخرج خالد جلال إننا فقدنا أحد أعلام العمل الثقافي الذي أفنى حياته في خدمة الثقافة المصرية، وقدم خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وغفرانه، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان

يذكر أن المخرج محمد سالم قدم للعمل الثقافي العديد من الأنشطة الثقافية والفنية التي نظمها بدار الأوبرا المصرية، منها "صالون الأوبرا الثقافي"، وشهد له الجميع بالكفاءة والمصداقية والنجاح في كل ما أسند إليه من أعمال