"المايوه" عرضها للهجوم.. أول تعليق من فرح يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصدرت الفنانة السورية فرح يوسف تريند موقع البحث جوجل، عقب الهجوم الذي تعرضت له، عبر صفحتها في موقع "إنستجرام".

الفنانة السورية فرح يوسف تعرضت للهجوم، عقب نشرها صور عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، وهي ترتدي المايوه، منها واحدة بصحبة زوجها الأمريكي الجنسية.

وفي أول تعليق لها على الهجوم، نشرت الفنانة السورية عبر خاصية القصص القصيرة في موقع "انستجرام"، مقطع فيديو. يمكنك مشاهدة الفيديو بالضغط هنا

وأعربت فرح في البداية عن سعادتها بالتفاعل مع صورها، مؤكدة أنها فوجئت به، ووجهت الشكر إلى من ساندوها، وفي ردها على الهجوم، قالت: "في كلام كتير جارح في التعليقات على الصور، ولكن لكل واحد الحرية إنه يكون له طريقة تعبيره الخاصة، ده حقي، وحق زوجي، والفرق بيني وبينكم أني لا بالكلمة ولا بالفعل جرحت حد".

وتابعت: "رغم إني عندي مضاد لكل هذا، لكن أسأل ليه بيكتبوا كده، ليه مش عايز تشوف اني شخص مختلف، ليه توجه إهانات لي ولزوجي، ومن دون أي وجه حق".

و اختتمت حديثها قائلة: "على كل حال والله العظيم، أتمنى لكم السعادة من كل قلبي"

الفنانة السورية فرح يوسف سبق وأثارت الجدل، بعد تأكيدها رفضها العرض الذي قدمه زوجها الأمريكي لتغيير ديانته عند زواجها.