"سعودي وأسمر وعيونه خضرا".. أحمد سعد يهدي أغنية للشعب السعودي في حفله الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أهدى الفنان أحمد سعد، في حفله الذي أقيم أمس بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات جولة المملكة، أغنية للشعب السعودي

ونشرت صفحة روتانا عبر خاصية الاستوري بموقع إنستجرام، فيديو لأحمد سعد وهو يغني: "سعودي وأسمر وعيونه خضرا.. تتشدله من أول نظرة"

وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور السعودي، الذي تفاعل مع الحفل منذ صعود أحمد سعد على خشبة المسرح

وأحيا الفنان أحمد سعد أمس حفلا غنائيا ضمن فعاليات جولة المملكة، وسط حضور جماهيري كبير ، وقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه منها: (وسع وسع، عليكي عيون، اختياراتي)