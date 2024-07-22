بحضور مصطفى كامل وأشرف زكي.. تشييع جنازة محمد أبو اليزيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

شيعت جنازة المايسترو الراحل محمد أبو اليزيد "وكيل نقابة المهن الموسيقية"، ظهر اليوم الإثنين، من مسجد حسين صدقي في المعادي.

وحرص على حضور الجنازة من مجلس نقابة المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والفنان منير مكرم، ومن نقابة المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، والفنان حلمي عبدالباقي، إلى جانب الفنان سعد الصغير.

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية عن إقامة العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية، عقب صلاة المغرب غدا الثلاثاء.

المايسترو محمد أبو اليزيد، رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد، بعد تدهور حالته الصحية، إذ كان قد تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بالعناية المركزة بإحدى المستشفيات .

المايسترو الراحل محمد أبو اليزيد، شغل على مدار الدورتين منصب وكيل نقابة المهن الموسيقية، وكنا قد تولى قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية، ووزع أغاني عديدة لنجوم الأغنية الشعبية، وفي مقدمتهم الراحل حسن الأسمر، وعبدالباسط حمودة، وطارق الشيخ، وعادل الخضري، كما تولى توزيع أغنية "أنت يا أنت "، التي غنتها النجمة نادية الجندي في فيلم "الشطار"