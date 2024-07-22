شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة جديدة لـ أدام وألين هال في سادس حلقات House of the Dragon 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الموسم الثانى من مسلسل House of the Dragon تلميحات في عدة حلقات مختلفة أن ألين هال (أبو بكر سليم)، البحار الذي أنقذ كورليس فيلاريون (ستيف توسان) من الماء خلال حملة ستيبستونز، وشقيقه الأكبر أدام (كلينتون ليبرتي) هما أبناء البحار غير الشرعيين، وأكدت الحلقة السادسة من الموسم الثانى للعمل أرث الأخوين فيلاريون.

ومع حلق ألين لـ شعره الذى بدى فضيا في الحلقة السادسة من House of the Dragon 2 على غرار عائلة فيلاريون فحسب أثناء إجراء محادثة مع آدم حول نسبهما، ولكن كورليس أيضًا عين ألين كرفيق أول له في ما بدا أنه بادرة أبوية خاصة بعد موت الأميرة رينيس (إيف بيست) وابنته لينا (نانا بلونديل)، ومع اعتقاد وفاة ابنه الاخر لينور (جون ماكميلان)، يعد ألين وأدام من بين أفراد العائلة الوحيدين الباقيين لـ كورليس.

وبعد ان رفضت حفيدته بايلا (بيثاني أنطونيا) عرضه في الحلقة الخامسة من House of the Dragon 2 لتسميتها وريثة لـ Driftmark، يبدو أن كورليس قد أدرك أنه بحاجة إلى ترتيب شؤونه، ولكن لسوء الحظ، لا يبدو أن آلين يميل إلى شغل مكان إلى جانب والده.

قال سالم لـ EW عن شخصيته قبل الموسم: "لقد اعتدنا على التعامل مع الطبقات العليا من المجتمع في هذه القصة، وهم يحاولون دائمًا التسلق ليكونوا جزءًا من هذا المجتمع، في حين أن ألين لا يهتم، إنه يقوم بعمله فقط، إنه يعرف ما يجيده ويعرف ما يريد".