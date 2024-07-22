شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة دار الأوبرا المصرية تنعى المخرج محمد سالم والان مع تفاصيل الخبر

نعت الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية، وجميع الفنانين والعاملين المخرج محمد سالم، المدير العام الأسبق للمسرح الصغير والنشاط الثقافي بالأوبرا، الذي توفي أمس الأحد بعد مسيرة حافلة بالعطاء الثقافي.

وقالت الدكتورة لمياء زايد: "اليوم فقدنا قامة ثقافية كبيرة أثرت أعمالة القيمة الحياة الفنية والثقافية المصرية"، وتقدمت بخالص التعازي والمواساة لأسرته، آملين أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

جدير بالذكر أن محمد سالم هو مخرج وممثل سينمائي ومسرحي تخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1952 وحصل على بكالوريوس الإخراج من جامعة كاليفورنيا، بدأ كممثل ثم انتقل للإخراج، كما أخرج العديد من المسرحيات والأفلام، من بينها "القاهرة في الليل" و"نار الشوق" و أسس نوادي المسرح مع المخرج عادل العليمي وأخرج فوازير رمضان.