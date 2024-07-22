شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة طربية مع نجوم شباب الموسيقى العربية بمهرجان الأوبرا الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تعزيز الثقافة الموسيقية والفنية من خلال فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بمسارحها المختلفة، وقدمت ليلة غنائية استثنائية من الطرب الأصيل تحت عنوان "شباب فى شباب" أحيتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

الاحتفالية أقيمت على المسرح المكشوف بمجموعة متنوعة من أشهر الأعمال التي شكلت الوجدان المصرى والعربى بالإضافة إلى موسيقى الأفلام والمؤلفات المعاصرة حيث استمتع الجمهور بألحان "موسيقى اللي بالي بالك"، "أبو علي"، وأغنيات سهر الليالي، حنا السكران، آه لو تعرف، اسمع قلبي، عارفة، حلف القمر، عرباوى، بتونس بيك، كتير بنعشق، نسم علينا الهوى "يونس"، أوقات يا دنيا معاكى بعيش، أتحدى العالم، زي الهوى.

وأبدع في أداء هذه الروائع نخبة من النجوم الشباب، هم "كنزي، مؤمن خليل، فرح الموجي، ومحمد حسن" وتألقت أصواتهم الشجية على المسرح المكشوف فى تقديم تجربة غنية ومتنوعة للجمهور أعادت إلى الأذهان ذكريات جميلة من خلال موسيقى وأغاني الزمن الجميل.

يشهد مهرجان الأوبرا الصيفي عروضًا متنوعة على مسارحها في القاهرة، الإسكندرية، ودمنهور، لمجموعة من النجوم والفرق المتميزة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الشباب الفنانين الموهوبين وتتميز برنامج الحفلات بألوان إبداعية متباينة تناسب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية والثقافية.



من حفل شباب فى شباب من حفل شباب فى شباب

نجوم شباب الموسيقى العربية