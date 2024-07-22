مهرجان فينيسيا السّينمائيّ يكشف عن البوستر الرّسميّ لنسخته الجديدة

كشف مهرجان فينيسيا السّينمائيّ الدّوليّ، عن الملصق الرّسميّ للمهرجان بدورته الـ ٨١ المقرّر إقامتها في الفترة الممتدّة بين ٢٨ آب/أغسطس وحتّى ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤.

البوستر الرّسميّ عبارة عن “فيل في بحيرة” حيث تولى الرّسّام والفنّان الإيطاليّ لورنزو ماتوتي تنفيذه للعام السّادس على التّوالي.

عن البوستر الرّسميّ الذي يصوّر فيلّا في البحيرة يكتب لورينزو ماتوتي: “ماذا يفعل الفيل في البحيرة؟ إنّها بالتّأكيد صورة غير عاديّة وغير متوقّعة، لكنّها تعيدنا إلى الذّاكرة، عندما وصل فيل إلى البندقيّة، قبل سنوات عديدة، وتجوّل في شوارع البندقيّة الضّيّقة خلال “كرنفال البيناليّ” الشّهير في عام ١٩٨١.

يعبر هذا الفيل الآن البحيرة ويسافر عبر مسارات الخيال والغموض والسّحر التي تمّ اكتشافها في السّينما. هو نفسه ذكرى وتاريخ السّينما أيضًا: حفلة، موكب، عرض. وهذا الفيل ذو اللون الخاص يذكّرنا أيضًا بالغريب، والبعيد، والشّرق، ونظرة نحو الحضارات والثّقافات الأخرى…. في العروض، كانت العوالم الأخرى واللغات الأخرى والأوهام الأخرى تلتقي دائمًا، وقد وصلت إلى البحيرة منذ ٩٢ عاماً. الفيل الذي يتّجه نحو الشّرق، ولكن لديه القدرة على التّرحيب بالجميع”.

في السّياق نفسه، أعلنت إدارة المهرجان عن عرض فيلم Beetlejuice Beetlejuice خارج المنافسة الرّسميّة في يوم الافتتاح في ٢٨ آب/أغسطس القادم.

أيضًا تمّ الآن الانتهاء من الفيلمَين الافتتاحيَين لقسمَيّ مسابقة Orizzonti وOrizzonti Extra لعرضهما في مهرجان البندقيّة السّينمائيّ الدّوليّ الحادي والثّمانين,

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سيكون فيلم Nonostante، من إخراج فاليريو ماستاندريا.، هو الفيلم الافتتاحيّ لقسم مسابقة Orizzonti يوم الأربعاء ٢٨ آب/ أغسطس في سالا دارسينا.

وسيكون فيلم “٥ سبتمبر” للمخرج تيم فيلباوم الفيلم الافتتاحيّ لقسم مسابقة Orizzonti Extra ، ٢٨ آب/ أغسطس في سالا جياردينو.