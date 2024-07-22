شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية 90/80 فى مهرجان العلمين الجديدة بعد نجاحها بالقاهرة وعدة محافظات والان مع تفاصيل الخبر

بعد النجاح الكبير الذي حققته مسرحية نوستالجيا 90/80 على مسرح السامر بالعجوزة وعدة محافظات، تعرض في مهرجان العلمين الجديدة يوم 27 شهر أغسطس المقبل، كما أكد مخرج المسرحية الفنان تامر عبد المنعم فى تصريحات لـ"الخليج 365"، وأعرب تامر عن سعادته البالغة بعرضها في مهرجان كبير بحجم العلمين.

وكان عرض نوستالجيا 90/80 قد بدأ عرضه خلال موسم عيد الأضحى المبارك واستمر لمدة ثلاثة أيام بعدها تم عرضه على مسرح قصر ثقافة القناطر لمدة ليلة واحدة.

عرض نوستالجيا 90/80 فكرته مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينيات والتسعينيات سواء الأعمال الدرامية أو الأفلام والأغاني والبرامج التلفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.

عرض نوستالجيا 90/80 بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، استعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، مكياچ إسلام عباس، مصمم الأزياء رنا عبد المجيد وإضاءة عز حلمي والعرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.