شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني وبهاء سلطان يجتمعان في ديو "معلمين" وظهور كارولين عزمي ودارين حداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة "WE" أغنية تجمع النجم تامر حسني والنجم بهاء سلطان، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ويعتبر هذا الظهور بعد فترة كبيرة من لقائهما سويًا في بعض الأغاني أبرزها "راجعلى ليه" و أغنية "قوم اقف".

وشهد الكليب الذي قدمه النجمان تامر حسني وبهاء سلطان ظهور النجمتين كارولين عزمي ودارين حداد، واتسم الكليب بحالة من البهجة والسعادة التي تتناسب مع أجواء الصيف.

وفى جانب آخر، ينتظر جمهور النجم تامر حسنى، حفله فى مهرجان العلمين بنسخته الثانية يوم الجمعة 26 يوليو، كما يجهزون أنفسهم لسماع باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه التي يتفاعل معه الجمهور ويردد كلمات اغنياته.

وطرح النجم تامر حسني أغنية مؤخراً بعنوان "جامدين جامدين"، ولاقت تفاعلاً كبيراً، من كلمات محمود سليم وألحان تيام علي وتوزيع هشام محمد وماستر علي فاتح الله وجيتارات محمد مغربي.

وطرح النجم بهاء سلطان أغنية جديدة بعنوان "مارتحناش" من كلمات هانى رجب وألحان إسلام معز وتوزيع عمرو صلاح ومنتج فنى سعيد إمام ومدير إنتاج ماجد سليمان.

وكان النجم بهاء سلطان قد طرح عددًا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية "دادينا" و"ندر عليا"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية "دلوقتى عجبناكو" كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي، وطرح أيضًا أغنية "الجو ولع" من كلمات باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.