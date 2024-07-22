شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أحداث ثانوية من الحلقة السادسة من مسلسل House of the Dragon 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شبكة HBO الحلقة السادسة من مسلسل House of the Dragon 2، منذ ساعات، والتي احتوت على مجموعة من الأحداث الثانوية وسط حالة من الذعر والفوضى من كل أفراد عائلة التارجاريان.

وهذه 6 أحداث ثانوية من الحلقة السادسة من مسلسل House of the Dragon 2:

1. الملك إيجون (توم جلين كارني) واعي إلى حد ما، لكنه مريض ومغطى بالحروق.

2. لم يسمع أحد شيئًا عن أوتو هايتاور (ريس إيفانز) منذ نفيه، وهو ما يثير قلق ابنته أليسينت (أوليفيا كوك).

3. طرد الأمير إيموند، والدته الملكة الأرملة أليسنت من مجلسه الصغير، مما يزيد من أزمة هويتها المتزايدة.

4. تعلم راينا (فيبي كامبل) أن هناك تنينًا بريًا لم يطالب به أحد في الوادي ويبدو أن الفكرة تدور في رأسها لتحاول السيرطة عليه.

5. تعلم أليسنت من جوين هايتاور (فريدي فوكس) أن ابنها دايرون، الذي أرسلته بعيدًا عندما كان صبيًا صغيرًا إلى المدينة القديمة، هو شخص "لطيف" على عكس إخوته.

6. يريد الأمير أيموند من رجاله أن يسيروا نحو هارينهال لإسقاط الأمير دايمون، ويقول إنه سيظهر على ظهر تنينه فاجار في الوقت المناسب.



House of the Dragon 2

كما أشاد المؤلف جورج آر مارتن بكتاب الموسم الثانى من House Of The Dragon للطريقة التى غيروا بها قصته الأصلية، يعرض حاليا حلقات الموسم الثانى من العمل على شبكة HBO، المستوحاة من كتاب مارتن لعام 2018 Fire & Blood.

تبدأ أحداث الموسم الثانى من House Of The Dragon بعد تتويج الملك إيجون الثانى ووفاة ابن الملكة راينيرا، مع انقسام عائلة تارجاريان إلى قسمين، مع حكم "إيجون الثاني" من العرش الحديدى، تفكر "رينيرا" ومجلسها الأسود فى خطوتهم التالية، مع اقتراب الحرب الأهلية.