"حمكت المحكمة" 15 يوما للفنان رياض الخولي.. ما القصة

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد الفنان رياض الخولي على بطولة مسلسل جديد بعنوان "حكمت المحكمة"، يعرض في 15 حلقة، والعمل من إخراج جمال عبد الحميد وإنتاج محروس المصري.

ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأيام القليلة القادمة، ومن إخراج جمال عبد الحميد.

وكان شارك رياض الخولي في الموسم الرمضاني الماضي في أكثر من عمل منهم مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وشارك فيه كل من دينا فؤاد، وفاء عامر، وليد فواز، كارولين عزمي، دنيا المصري، أحمد عبد الله محمود، سامح السيد وآخرين.

قصة مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب دراما اجتماعية شعبية ممتزجة بالتشويق والأكشن والمغامرات، في منطقة الدرب الأحمر، وتم تصوير المسلسل في عدة أماكن شعبية من بينها شارع المعز، إذ التف الجمهور حول أحمد العوضي حبًا له.

كما شارك في مسلسل صيد العقارب، بطولة غادة عبدالرازق تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وشارك في العمل كل من محمد علاء، سيمون، ميار الغيطي، أحمد ماهر، محمد علي رزق، عماد صفوت، كما شارك محمود عبدالمغني كضيف شرف.

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

حرب الجبالي

كما أنه ينتظر عرض مسلسل حرب الجبالي، بطولة أحمد رزق تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة، ويشارك في العمل كل من سوسن بدر، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، دنيا المصري، الراحل أشرف عبد الغفور، هبة مجدي، نسرين أمين.

قصة حرب الجبالي

المسلسل اجتماعي يسلط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية التي تهم المجتمع المصري والعربي. وقد انتهت المؤلفة سماح الحريري من كتابة جزء كبير من الحلقات وتم عمل تحضيرات العمل في القاهرة ويسافر الفنانون المشاركون تباعاً حسب مواعيد تصوير كل فنان.

وكان قرر النجم رياض الخولي الاعتذار عن المشاركة في مسلسل المعلم، بطولة النجم مصطفى شعبان والذي عرض في رمضان 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا، وكان من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.