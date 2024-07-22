سبب اختفاء ساموزين عن الساحة الفنية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المطرب سامو زين عن أحدث أعماله الفنية المنتظرة والأعمال الجديدة قائلاً:" عندي فيلم إسمه كوابيس شغال على قصته من 3 سنين".

وعن فيلمه المنتظر "كوابيس" قال سامو زين: "يدور في إطار كوميدي ويحتوي على أكشن إيضًا ودارما".

وكان احتفل الفنان سامو زين بعيد ميلاد نجله محمد منذ أيام.

ونشر سامو زين عددا من الصور التى تجمعهما من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقا: "ابني الصغير محمد فى عيد ميلادك السابع أتمني لك كل التوفيق فى حياتك ، حفظك الله ونور طريقك، أنا فخور جدا لأني أبا لأبن عظيم مثلك .. استمر فى التألق يا رجلي الصغير".

وكان أحيي النجم ساموزين حفلاً غنائيًا في دبى بدولة الإمارات بمناسبة عيد الحب.

وقدم ساموزين خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها الرومانسية احتفالاً بهذه المناسبة، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وكان طرح النجم ساموزين أغنيته الجديدة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "دى حبيبتى"، وذلك عبر قناته على اليوتيوب.

أغنية “دى حبيبتى” من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع محمود صبرى، مكس وماستر عمر العزبى.

تصوير الكليب فى لبنان

الكليب تم تصويره في اليونان على مدار يومين، مع المخرج شريف فرانسيس.

وقال ساموزين، إن الأغننية تعتبر من الأغانى القريبة إلى قلبه، حيث تتواجد معه منذ 3 سنوات، وكان ينتظر الوقت المناسب لتسجيلها وتصويرها فيديو كليب، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور ومتابعيه.

ساموزين

ويستعد ساموزين للعودة إلى عالم السينما خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد فترة غياب طويلة بلغت 17 عاما، حيث قدم فيلم "90 دقيقة"، عام 2006، وشاركه بطولته غادة عبد الرازق وزينة وحجاج عبد العظيم وأحمد هارون وآخرون، وأخرجه إسماعيل فاروق.

وكان طرح النجم ساموزين، أحدث أغانيه الجديدة والتي تجمل عنوان "كينج الحب" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

أغنية "كينج الحب" من ألحانه وكلمات رنا طارق وتوزيع أسامة عبد الهادى، وقدمها بشكل مختلف عن أغانيه السابقة.

وطرح مؤخرا سامو زين أحدث أغانيه على "يوتيوب"، والتي تحمل اسم "بسيطة" من كلمات حسام طنطاوى وألحان معتز أمين وتوزيع وميكس وماستر جازو.

وكانت آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغانى "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، "الأسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، "ولا حد يوصله.