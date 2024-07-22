36ﻋﺮﺿﺎ ً ﻓﻰ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻠﻤﺴﺮح

ياسر رشاد - القاهرة - حالة من الإبداع يقدمها المهرجان القومى للمسرح المصرى لعشاق المسرح، فى الدورة الـ17، دورة الفنانة سميحة أيوب، برئاسة الفنان محمد رياض، والتى تقام فى الفترة من 30 يوليو، حتى يوم 17 أغسطس المقبل، حيث يتنافس 33 عرضًا من الجهات والهيئات المختلفة على جوائز الدورة الـ17 من المهرجان، بالإضافة لثلاثة عروض على هامش المهرجان، على أن تبدأ العروض ثانى أيام الافتتاح.

وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالى، حيث يشارك البيت الفنى للمسرح بستة عروض، وهم: عرض «مش روميو وچولييت» إخراج عصام السيد، والعرض المسرحى «العيال فهمت» من كتابة طارق على، أحمد الملوانى، وإخراج شادى سرور، وعرض «أوبرا العتبة»، كتابة وإخراج هانى عفيفى، وعرض «النقطة العميا»، إعداد وإخراج أحمد فؤاد، وعرض «مرايا إلكترا»، تأليف متولى حامد، إخراج أيمن مصطفى، وعرض «السمسمية» بطولة مجموعة من الشباب المسرحيين كتابة وإخراج سعيد سليمان.

وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة، بستة عروض وهم «الطاحونة الحمراء» إعداد مسرحى أحمد حسن، وإخراج حسام التونى، وعرض «السد» للمخرج محمد عفيفى، وعرض «الحضيض» سينوغرافيا وإخراج إبراهيم الفرن، وعرض «اللعبة»، إعداد وإخراج مصطفى إبراهيم، والعرض الخامس «كاسبر» إخراج أشرف على، و«طقوس الإشارات والتحولات» قصة سعد الله ونوس وإخراج أحمد زكى.

كما تشارك وزارة الشباب والرياضة، بعرض مسرحى «حتى يطير الدخان»، مأخوذ عن نص «الدخان» للكاتب ميخائيل رومان، من إخراج كريم أدريانو.

ويشارك مركز الهناجر للفنون، بعرضين، «أرتيست»، تأليف وإخراج محمد زكى، و«نساء بلا غد»، تأليف جواد الأسدى، إعداد وإخراج نور غانم.

ويشارك صندوق التنمية الثقافية، بأربعة عروض، هم عرض«حاجة تخوف»، عن مشروع تخرج الدفعة B من قسم التمثيل «دفعة على فايز» باستوديو المواهب، صياغة وإخراج خالد جلال، مخرج منفذ علا فهمى، وعرض «بعيد عنك»، تأليف وإخراج محمد عبدالستار، وعرض «المصير»، من صياغة وإخراج محمد مرسى، و«الاختبار» من طلاب (حقوق جامعة عين شمس).

ويشارك عرض البيت الفنى للفنون الشعبية، بعرض «مملكة السحر والأسرار»، رؤية إخراجية عماد عبدالعظيم.

وكذلك تشارك أكاديمية الفنون، بثلاثة عروض، هم عرض «العشاء على شرفك»، من إخراج محمد فاروق، و«الأشجار تموت واقفة»، من إعداد وإخراج مهند محسن الدسوقى، وعرض «منحنى خطر»، من تأليف جى بى بريستلى، داماتورج انس النيلى، رؤية وإخراج اشرف على.

وتشارك الفرق الحرة المستقلة، بخمسة عروض، «ليلة القتلة»، إعداد وإخراج صبحى يوسف، و«النطحة»، من تأليف الفونسو ساسترى، وإخراج زياد هانى كمال، و«ضد النسيان»، من إخراج إسلام تمام، وعرض «آخر ساعة قبل النوم»، إخراج أحمد عادل، وعرض مائة وثلاثين قطعة»، تأليف طه زغلول، إخراج محمد فرج.

ويشارك المسرح الجامعى، بثلاثة عروض من اختيار لجنة المشاهدة، «بيرجنت»، و«ماكبث المصنع»، و«حياة شخص ما».

وتشارك فرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدنى، بعرض «مع الشغل والجواز»، ويشارك المسرح الخاص، بالعرض المسرحى «الجريمة البيضاء».

وتقام على هامش فعاليات المهرجان، ثلاثة عروض هم، عرض «حديث الصباح والمساء»، عرض «سحر الحياة»، وعرض «نور فى عالم البحور»، من تأليف وأشعار محمد زناتى، إخراج شادى الدالى.

وقال الفنان ياسر صادق، مدير المهرجان، إن المهرجان يعد عيدًا للمسرحيين، ولكل عشاق المسرح ليس بمصر ولكنه بالوطن العربى، لافتًا إلى أن العروض التى سوف تشارك فى المهرجان تم اختيارها بعناية جدًا، من خلال لجنة محايدة.

وأكد أن لجنة المشاهدة واختيار العروض من المخرج الكبير حسن الوزير «رئيسًا»، وعضوية كل من الفنانة فاطمة الكاشف، والفنان جلال عثمان، الناقد باسم صادق، الدكتورة لمياء أنور، ومقرر اللجنة مينا إبراهيم.

مهرجان المسرح المصرى يعد حدثًا فنيًا مهمًا لعرض ملامح المسرح المصرى على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة فى المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدنى وفرق الهواة والمسرح الجامعى والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التى يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فنانى المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة فى صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصرى.