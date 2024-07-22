محمد صبحي يتعرض للهجوم بعد تصريحاته الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الفنان محمد صبحي التريند، وذلك بعد حديثه عن العديد من الأمور منها ورش كتابة الدراما التلفزيونية وورش تعليم التمثيل في مصر، وأجور الفنانين، مؤكدًا أنه يجب أن يتقاضى الفنان أجرًا أقل من المُعلمين وليس ملايين.

وقال صبحي: "من قتل الدراما التلفزيونية بالتحديد في مقتل هي كلمة ورشة، خمسة أو ستة يجمعوا بعض علشان يكتبوا مسلسل، ثلاثة مسلسلات في رمضان مع اختلاف مواضيعها زوجة تخون زوجها مع أخوه؟، بيعملوا ورش بياخدوا فيها 20 و30 ألف جنيه ويستغلوا طموح العيال، واللي بيدرب تمثيل غير مؤهل للتدريب من الأساس، ويبقى العيال عندهم حروف بايظة وياخدوهم بس المهم يدفعوا".

وأضاف: "عرضنا فنانين مصر العظماء بعد حرب 1967 ومكنش فيه شغل، والتلفزيون المصري كان النوارة بتاعتنا، فتحوا ستوديوهات بيروت وعمان وعجمان وأثينا وقبرص، والأخوة العرب العظماء بينتجوا أعمالهم بياخدوا الفنانين المصريين يسافروا يعملوا مسلسل في شهر ويرجعوا، أنا كان أجري وقتها زي محمود المليجي وباخد 12 جنيه، وكنت قاعد معاه في الاستوديو وقولتله أنا خجلان إزاي آخد زي حضرتك؟، قالي افهم ده نظام بيحمي المهنة ده أعلى أجر بس أنا محمود المليجي وأنت محمد صبحي، هتبقى أحسن من محمود المليجي هيقولك هو هو الأجر، علشان محدش يجي يقولك أنا هاخد كذا وهو اللي يحكم ويطلب، ده أجر بيزيد كل أربع سنين".

وتابع: "ناس زعلت مني كتير في فترة وكانت فاهمة غلط لما قولت إني مقبلش كفنان إن الفنان ياخد 40 و50 مليون والمُعلم ياخد أقل من 2000 جنيه، أنا مش مستكتر عليك الـ50 مليون، بس أنا عايز أقول أنا كمحمد صبحي بشتغل بفلوسي في المسرح، ولما آجي أحسبها وأقول لو دخل واحد 6000 جنيه للأسرة والأسرة متقدرش تعيش بأقل من 10000 يعني المواطن هيعيش مستور يا دوب.. أنا كفنان آجي أقول إن الفنان المفروض ياخد أجر أقل ألف مرة من المعلم.

وكان أبدي الفنان محمد صبحي، استيائه من تقديم فكرة فيلم سعودي سوف يتم تصويره في القاهرة، خلال الفترة المقبلة.

وكتب محمد صبحي منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" قائلًا: "عيب.. عيب.. عيب، سمعت أن تصوير فيلم جديد هنا في القاهرة سيبدأ.. اسمه سوسو عن رجل سعودي، يأتي إلى القاهرة في شهر رمضان الكريم يسكر بالفنادق والكباريهات، ويلعب القمار، وعندما خسر كل أمواله بدأ ينصب على المصريين ويسرقهم بطريقة كوميدية، فيلم إنتاج مصري ضخم عالمي".

محمد صبحي

وأضاف محمد صبحي: "المشكلة أنه لا يوجد ممثل سعودي قبل أن يمثل الدور.. الجميع رفضوا حبا واحتراما للشعب السعودي.. عشت عمري أحافظ على وطني وأحافظ على ريادة مصر في الفن والثقافة واحترام الجمهور ولا يشتريني بالدولار".

واختتم منشوره قائلًا: "بلا حياء بلا خجل".

محمد صبحي

وكان روج الفنان محمد صبحي لمسرحيته الجديدة بعنوان "فارس يكشف المستور" مؤكدًا انه أضخم عمل مسرحي كوميدي.

وروج صبحي للمسرحية عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام بنشر صورة له وعلق عليها قائلأ:إنتظروني قريباً سنلتقي في أضخم عمل مسرحي كوميديا غنائية ( فارس يكشف المستور ).

وكان أبدي الفنان محمد صبحي سعادته بالتكريم الخاص الذي حصل عليه من قبل راديو إنرجي.

وقال محمد صبحي في كلمة مسجلة له تم عرضها في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما: "أعتذر عن عدم الحضور للحفل وذلك لانشغالي بتحضير عمل مسرحي جديد، أشكر كل القائمين على راديو إنرجي على هذا التكريم الخاص".

وأضاف:"تكريمي يمثل لي شيء كبير ومهم على الرغم من همي الكبير بالفن في الوطن العربي الذي يمر بهذه الظروف الصعبة ".

وكان عرض مؤخرًا لمحمد صبحي مسرحية "عيلة.. اتعملها .. بلوك" علي مسرحه بمدينة سنبل، والمسرحية كوميدية غنائية استعراضية يقوم ببطولتها ويخرجها محمد صبحي بمشاركة عدد من أعضاء فرقته " استوديو الممثل ".

أبطال المسرحية

مسرحية " عيلة ..اتعملها .. بلوك " تتتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة ، وذلك في شكل كوميدي استعراضي غنائي، وهي من تاليف

مصطفي شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وتصميم الأزياء د. مروة عوده ، وأشعار عبد الله حسن ، واستعراضات محمد سميح ، وموسيقي وألحان شريف حمدان ، والمسرحية مقررا عرضها مع بداية الموسم الشتوي لتكون ثاني مسرحية في التعاون بين النجم محمد صبحي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.