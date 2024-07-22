مهرجان العلمين.. فعاليات وزارة الثقافة بالأسبوع الثاني

ياسر رشاد - القاهرة -

انطلقت امس فعاليات الأسبوع الثاني من مشاركة وزارة الثقافة بمهرجان العالم علمين في نسخته الثانية بمشاركة متنوعة لعدد من فرق الفنون الشعبية لمحافظات مصر الثرية بألوان الفلكلور وكذلك عروض الموسيقى العربية، وذلك ضمن الفعاليات المقدمة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

حيث يشهد الممشى السياحي، في التاسعة مساء اليوم الإثنين، عروضا فنية لفرقتي أسيوط والأنفوشي للفنون الشعبية.



ويستقبل الممشى في التاسعة مساء الثلاثاء عروضا لفرقتي الشرقية والحرية للفنون الشعبية.

وتختتم فعاليات الأسبوع يوم الأربعاء 24 يوليو بعرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية يقام بالمسرح الروماني في الثامنة مساء، فيما يستقبل الممشى السياحي في التاسعة من مساء نفس اليوم عروضا لفرقتي الشرقية والأنفوشي للفنون الشعبية.

كما يقدم السيرك القومي عروضه المتنوعة بالممشى السياحي من الأحد للاربعاء.في تمام التاسعة مساء

وتختتم وزارة الثقافة فعاليات الأسبوع الثاني بحفل فني ضخم على المسرح الروماني بالمنطقة التراثية بمدينة العلمين يشهد عودة فرقة المصريين بقيادة المايسترو الكبير هاني شنودة وهو الحفل الذي سيشهد عدد من المفاجآت وذلك مساء السبت ٢٧ يوليو.