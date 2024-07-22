"بمر بأصعب فترة في حياتي".. عصام صاصا يوجه رسالة لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

ناشد مؤدي المهرجانات عصام صاصا، محبيه ومتابعيه، الدعاء له، بعد تحديد محكمة جنايات الجيزة يوم 11 أغسطس المقبل، جلسة محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، وذلك بعد تأجيلها مؤخرًا.

ونشر عصام صاصا عبر خاصية "ستوري" على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وكتب فيه: "أنا رغم كل حاجة بمر بأصعب فترة في حياتي، ياريت كل اللي بيحبني يدعيلي، أنا مش محتاج غير الدعاء".

تأتي هذه المحاكمة على خلفية اتهام "صاصا" بدهس شخصا يدعى "أحمد م."، والذي توفي إثر الحادث الأليم أعلى الطريق الدائري.

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