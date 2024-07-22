عمرو عابد ينشر كواليس رحلة كتابة مسلسل "موعد مع الماضي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان عمرو عابد كواليس كتابة مسلسل موعد مع الماضي بطولة الفنان آسر ياسين وتأليف محمد المصري، يمنى خطاب عمرو عابد ومن المقرر عرضه قريبًا على منصة نتفليكس.

ونشر عمرو عابد على حسابه الرسمي بـ انستجرام منشورًا، كتب فيه: سعيد وفخور إني كنت جزء من فريق كتابة مسلسل موعد مع الماضي، ومحظوظ إني أول مرة أكتب مسلسل كان مع أصدقائي محمد المصري ويمنى خطاب، حبيت واستمتعت بكل لحظة من الرحلة، وحقيقي كانت رحلة للاكتشاف والمتعة والتعلم ودي مش حاجة سهلة خالص، مُقدر لكل اللحظات اللي كنا بنتوه ونتفق ونختلف فيها حوالين شخصية أو مشهد، فترات الراحة، والزلابية بالنوتيلا وأغاني منير وشرب القهوة وكلامنا عن الأفلام، حقيقي استمتعت واتعلمت كتير في رحلة الشغل معاكم.

يعد مسلسل موعد مع الماضي، أول تجربة تأليف لـ عمرو عابد في مسلسل طويل، وذلك بعد تأليفه وإخراجه لفيلمه القصير الحفرة.

يضم مسلسل موعد مع الماضي عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: آسر ياسين، ركين سعد، شيرين رضا، هدى المفتي، محمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج السدير مسعود، وتدور أحداثه في إطار إثارة وتشويق.