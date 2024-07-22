محمد كريم وستيڤن دورف يصوران فيلم The Gunslingers

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان محمد كريم جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، فيديو من كواليس تصوير فيلمه الجديد في هوليوود The Gunslingers، مع الممثل العالمي Stephen Dorff ومخرج الفيلم Brian Skiba والمنتج Randall Batinkoff .

الفيلم يلعب بطولته كريم مع كل من النجوم نيكولاس كيدج وستيفن دورف وHeather Graham، تأليف وإخراج Brian Skiba ومن المقرر عرضه في 2025.

يلعب كريم دور "Hoodoo"، وهو CowBoy لا يخاف الموت ويقاتل للدفاع باستماتة عن مدينته وانقاذ حياته وحياة أصدقائه.

وظهر كريم في الفيديو بطبيعة حادة وهو يرتدي قبعة رعاة البقر ويقف بجوار ملوك هوليوود - كيج ودورف وهيذر جراهام.

فيلم The Gunslingers هو الفيلم الخامس والبطولة الخامسة في هوليوود للفنان محمد كريم، ويعتبر ثاني الأعمال التي تجمع محمد كريم ونيكولاس كيدج، إذ عملا سويا في فيلم "A Score To Settle" .