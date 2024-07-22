صور.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها ومتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها من الساحل خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت مي، الصور عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وعلقت: "أيام الصيف"، وظهرت مرتدية فستان طويل باللون البيج، كشف عن رشاقتها وأناقتها.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "وحشتينى قد الدنيا والله"، "لا يتحدث عن الجمال إلا إذا كان عنك"، "في حب أجواء الصيف الخاصة بك"، "ياعم الجمال والحلاوه دي"، "أجمل فتاة"، "أجمد واحدة على الإطلاق".

كان آخر مشاركات الفنانة مي عمر بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض بالنصف الأول لموسم دراما رمضان هذا العام وسط بطولة نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية، وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

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