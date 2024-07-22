بيومي فؤاد يتصدر "التريند" بعد الإعلان عن تقديمه البرنامج الكويتي "قهوة بيومي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدر الفنان بيومي فؤاد محرك البحث "جوجل" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الكشف عن برنامج كويتي جديد يقدمه بعنوان "قهوة بيومي" إذ ظهر خلاله مرتديًا الزي الخليجي كما تحدث اللهجة الكويتية.

ونشرت إحدى القنوات الكويتية البرومو الدعائي للبرنامج ضمن الخريطة الجديدة لتليفزيون الكويت، وظهر خلاله بيومي فؤاد مع عدد من مقدمي البرامج في الخريطة الجديدة، وقام بتحيتهم قائلا: "مساكم الله بالخير".

ويعرض للفنان بيومي فؤاد حاليًا فيلم "جوازة توكسيك" وتشاركه البطولة النجمة ليلى علوي، كما عرض له في موسم عيد الأضحى الماضي فيلم "اللعب مع العيال" بطولة الفنان محمد عادل إمام للمخرج الكبير شريف عرفة وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًأ بدور العرض السينمائي.

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