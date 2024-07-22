أحمد السبكي يعلن موعد طرح فيلم "الملحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المنتج أحمد السبكي عن موعد طرح فيلم "الملحد" بدور العرض السينمائي بعد عدد من التأجيلات التي طالته خلال الفترة الماضية.

ونشر السبكي البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق: "الفيلم الذي أثار الجدل قبل عرضه الملحد 14 أغسطس بجميع سينمات مصر، إنتاج أحمد السبكي، تأليف إبراهيم عيسي، إخراج محمد العدل".

وأعلن الموزع السينمائي محمود الدفراوي عن حصول الفيلم على تصريح بالعرض من جانب جهاز الرقابة على المصنفات الفنية برئاسة خالد عبدالجليل تحت تصنيف عمري +16 للكبار فقط.

تدور أحداث فيلم "الملحد" حول قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع، ويجمع الفيلم مجموعة من نجوم السينما المصرية، وهم الفنان الكبير محمود حميدة، الفنان الكبير حسين فهمي، الفنانة تارا عماد، الفنانة شيرين رضا، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد جمال العدل.

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