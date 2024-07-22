محمد رحيم يطمئن جمهوره بعد خروجه من المستشفى: "بقيت كويس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طمأن الملحن محمد رحيم جمهوره ومحبيه، بعد تعرضه لوعكة صحية وخضوعه لعملية قسطرة في القلب مؤخرًا.

ونشر محمد رحيم صورة له في المنزل بعد مغادرته المستشفى، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "ربنا ما يحرمني منكم أبدًا يا رب العالمين وبشكر كل إنسان بشخصه وباسمه على كل إحساس جميل وصلني وكل كلمة أسعدتني وأنا الحمد لله بقيت كويس بدعواتكم وحبكم، ورجعت البيت النهارده حبيت أطمنكم يا أغلى الناس الحمد لله".

وكان محمد رحيم، تعرض لأزمة صحية الأيام الماضية، نقل على إثرها لأحد المستشفيات واحتجز بغرفة العناية المركزة، حتى أجرى عملية جراحية في القلب.

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