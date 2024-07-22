فن ومشاهير

"معاناة 3 سنوات".. أول تعليق من مخرج "المُلحد" بعد إعلان موعد عرض الفيلم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عبر المخرج محمد العدل "ماندو" عن سعادته بعد إعلان موعد طرح فيلم "الملحد" في دور العرض السينمائية، يوم 14 أغسطس المقبل.

ونشر"ماندو" البوستر الترويجي لفيلم "المُلحد"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "بعد شد وجذب ومعاناة لمدة ٣ سنين، أخيرا الفيلم هيتعرض ١٤ أغسطس إن شاء الله".

ويشارك في بطولة فيلم الملحد، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد حاتم، شيرين رضا، محمود حميدة، صابرين، نجلاء بدر، تارا عماد، من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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