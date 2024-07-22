شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العلمين الجديدة يكشف عن الحفلات والفعاليات الترفيهية فى أسبوعه الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت صفحة مهرجان العلمين الجديدة، للحفلات والعروض الترفيهية في الأسبوع الثالث من فعاليات نسخته الثانية، حيث كشف عن برومو تضمن حفل تامر حسني وحفل هاني شنودة، بالإضافة للعروض والمسابقات الرياضية والكرة الشاطئية وغيرها من الفعاليات الترفيهية.

ويأتى جدول الأسبوع الثالث من المهرجان كالتالى:

* 26 يوليو: حفل النجم تامر حسني

* 26 يوليو: بطولة كرة السلة Slamjam

* 26 يوليو: بطولة الكرة الطائرة

* 27 يوليو: حفل فرقة المصريين

* 25 يوليو: مباراة أساطير كرة القدم

* فعاليات وأحداث ريد بُل: مستمرة

* حجوزات ملاعب البادل وكرة القدم وكرة السلة: مستمرة

* عروض الباراموتور: مستمرة

* عروض منطقة الحيوانات الأليفة: مستمرة

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.

كما يشهد المهرجان مباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.