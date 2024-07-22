شكرا لقرائتكم خبر عن طبلة الست فرقة نسائية تحافظ على الأغاني التراثية وأبدعت في مهرجان العلمين الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجواء مبهجة وحالة من السعادة نقلها مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية لجمهور مدينة العلمين الجديدة من خلال استضافة فرقة طبلة الست في برنامج "4 شارع شريف" الذى يقدمه الإعلامي شريف مدكور ضمن فعاليات المهرجان، والذى أقيم على خشبة المسرح الرومانى بالمدينة التراثية، حيث نالت هذه الفرقة تصفيقًا حادًا خلال تقديمها بعض الأغنيات والموسيقى التراثية على طريقتها خلال الحلقة، ورقص الحضور وتفاعل معها على نغمات الطبلة.

البعض لا يعلم ما هي فرقة طبلة الست التى تتكون من عدد من النساء فقط، ولكن ذاع صيتها خلال الفترة الأخيرة، كما أن مشاركتها في مهرجان العلمين جعلتها محط أنظار الكثير لمعرفة من هي فرقة طبلة الست ومتى تأسست ولماذا تتكون من النساء فقط.

"طبلة الست" فرقة مصرية تأسست عام 2019، تتكون من الفتيات فقط وقررن أن تكون الآلات الإيقاعية وخاصة "الطبلة" وسيلتهن في العزف، وقررن أن تكون الأعمال التي يقدمنها عبارة عن إحياء أغنيات الفلكلور الصعيدي ذات الإيقاع المميز، مع التركيز في تقديم قضايا المرأة الصعيدية بشكل سهل.

تأسيس هذه الفرقة كان عن طريق الفنانة سهى محمد على، التي أصرت أن يكون هدف الفرقة هو الحفاظ على الأغاني التراثية المهددة بالاندثار والتركيز على الفتيات في تقديم هذه الأغانى على آلة الطبلة التي كانت دائما هي الآلة التي يحتكرها الرجال منذ قديم الأزل.

ولكن يبدو أن الطبل والدف لم يكن محتكرًا على الرجال منذ زمن الفراعنة، ففي إحدى اللقاءات تحدثت سهى محمد علي بأن جدران المعابد تؤكد أن المرأة كانت في زمن الفراعنة تعزف على الطبل والدف ولذلك قررت أن تستكمل ما بدأه أجدادنا.

تتسم فرقة طبلة الست بأزيائها العصرية المميزة، وهو أمر أساسى قررت سهى مؤسسة الفرقة أن يكون شيئا مهما، فهى من تقوم باختيار الأقمشة وتقوم بتفصيل الفساتين بنفسها ليكون الزي موحدا بين الفتيات، ويقدمن التراث الصعيدي والفلكلور الشعبي مثل "يا صلاة الزين، الحلوة دي، آه يا لالالي، وكذلك أجزاء من السيرة الهلالية".



فرقة طبلة الست تتألق فى مهرجان العلمين الجديدة



فرقة طبلة الست