شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم الملحد فى السينمات 14 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المنتج أحمد السبكي، عن موعد طرح فيلم "الملحد" في دور عرض السينمات المختلفة، حيث يتم طرحه 14 أغسطس المقبل لينافس في موسم الصيف السينمائي.

فيلم "الملحد" بطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة وصابرين وشيرين رضا، نجلاء بدر وعدد كبير من الفنانين، الفيلم تأليف إبراهيم عيسى موسيقى تصويرية راجح داوود وإخراج ماندو العدل.

وتدور أحداث فيلم "الملحد" في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

يذكر أن أحمد حاتم شارك مؤخرًا كضيف شرف في مسلسل دواعى السفر المكون من 10 حلقات، وهو من بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.