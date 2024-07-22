شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يطرح البوستر التشويقي لأحدث ألبوماته "هو في كده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح منذ قليل، النجم محمد نور البوستر التشويقي لأحدث ألبوماته بعنوان "هو في كده" والمقرر طرحه خلال موسم صيف الحالي، لمحبيه وجمهوره على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

ويقوم محمد نور خلال الأيام القادمة بطرح أول أغاني الألبوم "هو في كده" من كلمات محمد سكني وألحان وتوزيع محمد قماح ومكس وماستر خالد رؤوف وجيتار جالليلو ويضم الألبوم عددًا من الأغاني الذي تعاون فيها نور مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي.

يذكر أن الفنان محمد نور احتفل بعيد زواجه رقم 9 ونشر صورة مع زوجته معلقًا: "أحلى 9 سنين في حياتى الحمد لله، كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتى وربنا يخليكى ليا أنتى وأولادنا".

قال الفنان محمد نور، إنه يعتقد أن الرجل يكذب أكثر من المرأة، لأن الرجل قد يتم وضعه في مواقف غصب عنه يضطر فيها للكذب حتى لا يغضب زوجته.