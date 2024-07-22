شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يطرح البوستر التشويقي لأحدث ألبوماته "هو في كده" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طرح منذ قليل، النجم محمد نور البوستر التشويقي لأحدث ألبوماته بعنوان "هو في كده" والمقرر طرحه خلال موسم صيف الحالي، لمحبيه وجمهوره على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.
ويقوم محمد نور خلال الأيام القادمة بطرح أول أغاني الألبوم "هو في كده" من كلمات محمد سكني وألحان وتوزيع محمد قماح ومكس وماستر خالد رؤوف وجيتار جالليلو ويضم الألبوم عددًا من الأغاني الذي تعاون فيها نور مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي.
يذكر أن الفنان محمد نور احتفل بعيد زواجه رقم 9 ونشر صورة مع زوجته معلقًا: "أحلى 9 سنين في حياتى الحمد لله، كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتى وربنا يخليكى ليا أنتى وأولادنا".
قال الفنان محمد نور، إنه يعتقد أن الرجل يكذب أكثر من المرأة، لأن الرجل قد يتم وضعه في مواقف غصب عنه يضطر فيها للكذب حتى لا يغضب زوجته.
وأضاف الفنان محمد نور، خلال برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة "سى بى سى"، أن الرجل لا يكذب من أجل الكذب ، ولكن هناك أشياء بسيطة قد يضطر للكذب بسببها من أجل الإصلاح فقط وليس من أجل إيذاء أحد.
وتابع الفنان محمد نور: الرجل قد يكذب من أجل أن يجبر خاطر زوجته، كما أن الرجل قد يحدث له شيء غصب عنه قد يغضب المرأة فيضطر للكذب حتى لا يغضبها.
وبسؤاله حول ما إذا كذب قبل ذلك قال الفنان محمد نور: بالتأكيد كذبت قبل ذلك ولكن ليس من اجل الكذب ولكن من أجل أنه لا يحزن من أمامك.
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