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ميرنا وليد - بيروت - تألقت دانا الحلاني، إبنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، بإطلالتها على متابعيها على السجادة الحمراء في مهرجان "BIAF" في وسط بيروت، حيثطانت ترتدي فستان طويل باللون الزهري ذات تصميم رائع، من دون أكمام، و إعتمدت تسريحة مميزة لشعرها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
و شاركت دانا صورة لها من المهرجان مع صورة لوالدتها ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس الحلاني في عيد ميلادها عام 2009، و قالت أنها إرتدت نفس الفستان من تصميم مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، و علق بالقول: "أتشرف بالمضي قدمًا بأناقتها وأسلوبها".
وكانت دانا الحلاني قد احتفلت بخطوبتها على الشاب آلان سعد، بحضور العائلة والأصدقاء، أبرزهم والدها النجم اللبناني ووالدتها ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، وشقيقتها الفنانة ماريتا الحلاني وزوجها كميل أبي خليل، وشقيقها الفنان الوليد الحلاني.
كانت هذه تفاصيل خبر من تصميم إيلي صعب.. دانا الحلاني ترتدي فستان والدتها كوليت الحلاني من عام 2009 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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