أول ظهور لمحمد فؤاد بعد إصابته بالعصب السابع.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الفنان محمد فؤاد، تريندات محرك البحث العالمي جوجل، بعد ظهوره في عزاء وزير الأوقاف الأسبق محمد علي حجوب، والذي أقيم بمسجد عمر مكرم.

إصابة الفنان محمد فؤاد بالعصب السابع

وظهر النجم محمد فؤاد، خلال العزاء وتبدو عليه ملامح التعب ، نتيجة إصابته بالعصب السابع.

وكان أصيب الفنان محمد فؤاد، بالعصب السابع، بعد زفاف نجله عبد الرحمن وسافر إلى ألمانيا للعلاج.



محمد فؤاد يحتفل بزفاف أبنته

وكان احتفل الفنان محمد فؤاد، بزفاف ابنته بسملة، بحضور الأهل والأقارب وأقيم في الساحل الشمالى.

وحرص محمد فؤاد، خلال الحفل على الرقص مع ابنته بسملة على عدد من الأغانى التى قام بغناؤها خلال الحفل.

حضر حفل الزفاف عدد من نجوم الفن، وهم : “عمرو دياب، حميد الشاعري، إيهاب توفيق، مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بالإضافة إلى حضور مجموعة من نجوم الرياضة ومنهم : "إبراهيم حسن، وكذلك مجموعة من رجال الأعمال والشخصيات العامة ومنهم أحمد أبو هشيمة وعماد زيادة.