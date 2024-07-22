تفاصيل وموعد عرض مسرحية نوستالجيا 90/80 بمهرجان العلمين

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد صناع مسرحية نوستالجيا 90/80، لانطلاق العرض بمهرجان العلمين يوم 27 شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته على مسرح السامر بالعجوزة وعدة محافظات.

مسرحية نوستالجيا 90/80، بدأ عرضه خلال موسم عيد الأضحى المبارك، واستمر لمدة ثلاثة أيام بعدها تم عرضه على مسرح قصر ثقافة القناطر لمدة ليلة واحدة.

قصة مسرحية نوستالجيا 90/80

عرض نوستالجيا 90/80 ، فكرته مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينيات والتسعينيات سواء الأعمال الدرامية أو الأفلام والأغاني والبرامج التلفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.

أبطال مسرحية نوستالجيا 90/80

عرض نوستالجيا 90/80، بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، استعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، مكياچ إسلام عباس، مصمم الأزياء رنا عبد المجيد وإضاءة عز حلمي والعرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.