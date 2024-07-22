فن ومشاهير

سيمون وغادة عبد الرازق تجتمعان في عمل جديد

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ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة سيمون عن كواليس مشاركتها في مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي 2024.

 

وقالت سيمون، في تصريحات صحفية: صيد العقارب كان مسلسل جميل وحاجة مؤجلة من فترة، غادة عبد الرازق كانت بتطلبه من سنوات، المبدأ كان تمام ولكني كنت مستنية دور مختلف عن اللي قدمته، والشخصية لازم تليق بـ دماغي وأفكاري ويكون محترم ولذيذ.

 

وتابعت: جالي دوري في مسلسل صيد العقارب، وفكرت وعملت الدور والحمد لله حقق نجاح، وكواليس العمل كانت حلوة جدًا، ومعروف عني إني منضبطة في الكواليس وأنا هادية في الكواليس، وغادة عبد الرازق عشرة عمر.

 

 

مسلسل صيد العقارب

ومسلسل صيد العقارب، بطولة كل من: الفنانة غادة عبد الرازق، محمد رياض، وسيمون وأحمد ماهر وميار الغيطي، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

 

من هي سيمون ؟

سيمون (14 يونيو 1966 -)، ممثلة ومغنية مصرية.

سيمون 

حاصلة على ليسانس في اللغة الفرنسية وآدابها من كلية الآداب، جامعة عين شمس، بدأت مشوارها الفني كمغنية بمشاركتها في «مهرجان الصداقة المصرية اليونانية» بأغنية باللغة اليونانية، قدمت أيضًا العديد من الأعمال الغنائية الناجحة في أوائل تسعينيات القرن العشرين.

 

مش نظرة وابتسامة

كان من أشهرها «مش نظرة وابتسامة» و«ساعتي مش مظبوطة» و«بتكلم جد» مع المغني حميد الشاعري، دخلت مجال التمثيل بمشاركتها مع الفنانة فاتن حمامة في فيلم يوم مر ويوم حلو عام 1988 توالت أعمالها وقدمت العديد من الأعمال في التلفزيون والمسرح.

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سيمون 

أغاني سيمون 

عيون حبيبي.

تاني تاني.

قلبي اللولي.

تاكسي.

هالو ميدو.

مبهورة.

سقف.

عرفوه.

قاعدين ساكتين كدة ليه.

ميرسي.

وياك.

مالك بيا.

تومبا تومبا.

عينه مني.

كازانوفا.

باتكلم جد.

الهنا هنا.

حكايات.

الحياة.

بسكوت.

تعالا.

انا اللي ناديتك.

بيحيرني هواك.

حلوة يا مصر.

ليله في ليله.

ألو.

حلو ومر.

رقه.

قال إيه.

عيني.

انا مش سمعت.

وريني.

ماشية وساعتي مش مظبوطة.

كان في زمان بنوتة.

أحب اقولك.

ماشية في حالي.

في الجنة - باللغة اليونانية.

صدقني بحبك.

الدنيا تروق.

عايزة اصرخ.

استنى شوية.

الا امبارح.

في حاجة كدة.

مش نظرة وابتسامة.

ياقلبي.

صغيرة.

راح فين.

خاف مني.

تعيش الفرحة.

إسهر بقى لوحدك.

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سيمون 

أعمالها السينمائية

 يوم مر ويوم حلو 

حالة اشتباه  

الهجامة      

آيس كريم في جليم 

فزاع   

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سيمون 

أعمالها الدرامية 

 أبيض وأسود         

مذكرات زوج         

حلم الجنوبي

أبو العلا 90 

زيزينيا        

فارس بلا جواد     

حدث في الهرم      

قيود من نار ملك

 زي الورد     

 بين السرايات      

 جراب حواء 

 الكبريت الأحمر 2: الكارما    

الأب الروحي - الجزء الثاني   

 قيد عائلي    

 صيد العقارب         

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سيمون 

أعمالها المسرحية

 كارمن كريمان

سكة السلامة

لعبة الست   

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سيمون 

 

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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