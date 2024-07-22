أرقام خيالية| أسعار تذاكر حفل أنغام في دبي تصل لـ 991.83 دولار

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت الشركة المنظمة لحفل النجمة أنغام تذاكر الحجز إلكتروني بمدينة دبي الإماراتية، والمقرر طرحها يوم 27 سبتمبر القادم، في ختام سلسلة حفلات موسم الصيف.

أنغام

أسعار تذاكر حفل أنغام

وجاءت أسعار تذاكر حفل أنغام، في دبي، بين الفئات السعرية التالية: (42.51 دولار أميركي، 83.60 دولار أميركي، 111.93 دولار أميركي، 212.53 دولار أميركي، 410.90 دولار أميركي، 850.14 دولار أميركي، 991.83 دولار أميركي).



على صعيد آخر، تعود الفنانة أنغام للساحة المفضلة لدى جمهورها، ألا وهي الألبومات الكاملة بعد اعتمادها خلال السنوات الماضية على الأغاني المنفردة التي حققت رواجًا جماهيريًا كبيرًا وملايين المشاهدات عبر يوتيوب.

أنغام

تفاصيل مبدئية لألبوم أنغام الجديد

أعلنت أنغام عن ألبومها الجديد عبر حساباتها المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة مشوشة تزيد من تعطش جماهيرها لتفاصيل ألبومها الجديد وإطلالتها داخل صوره.

ألبوم أنغام من إنتاجها الخاص

حملت الصورة الدعائية للألبوم مفاجأة فنية وهي اسم الشركة الخاصة بأنغام والتي تعلن من خلالها أن الألبوم من إنتاجها الخاص.

كانت قد أعلنت أنغام خلال مايو الماضي عن استعداداتها للألبوم الجديد من خلال لقاء تلفزيوني بعد أحد حفلاتها، وانتهت بالفعل من تسجيل أغانيه مع فريق مميز من الشعراء والملحنين والموزعين.



أنغام

أحدث ألبومات أنغام “مزح” 2020



كانت آخر الألبومات الغنائية لـ أنغام، الباقة الخليجية في “مزح”، الذي تم طرحه في 2020، ضم الألبوم 15 أغنية، منهم "مزح، غريب، لاتستغرب،آخر لقا، لايقين، اسمك حبيبي، هناوهناك"، مع عدد من كبار صناع الأغنية الخليجية، من الشعراء" بدر بن عبد المحسن، عبد الرحمن بن مساعد، تركي آل الشيخ، الجادل، قوس"، والألحان من نصيب "سهم، صادق الشاعر".