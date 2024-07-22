مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي ينعي محمد أبو اليزيد

ياسر رشاد - القاهرة - نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، ببالغ الحزن و الأسى المايسترو محمد أبو اليزيد، الذي قدم مسيره فنيه كبيره عبر تاريخ طويل من الابداع.

وتتقدم إدارة المهرجان، بخالص التعازي لأسرته الكريمة، ونسأل المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر و السلوان.



يشار إلى أن المايسترو محمد أبو اليزيد، قام بتوزيع عدد من الأغاني لكوكبة من نجوم الأغنية الشعبية، وقدم خدمات عديدة لنقابة المهن الموسيقية خلال توليه منصب وكيل النقابة.