محمد نور يشوق جمهوره لأحدث ألبوماته "هو في كدة"

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق الفنان محمد نور منذ قليل، البوستر الدعائي لأحدث أعماله الفنية ألبوم يحمل عنوان "هو في كدة"، والمقرر طرحه خلال موسم صيف 2024 علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

محمد نور

تفاصيل ألبوم هو في كدة لـ محمد نور

ويطرح محمد نور خلال الفترة القادمة، أول أغاني ألبومه الجديد "هو في كدة" من كلمات محمد سكني وألحان وتوزيع محمد قماح وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك ومكس وماستر خالد رؤوف وجيتار جالليلو.

ويضم الألبوم عدد من الأغاني التي تعاون فيها نور مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي .

من ناحية أخرى، طرح الفنان محمد نور الفترة الماضية أغنية تحمل عنوان "عليا" عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وسميت الأغنية على اسم ابنة محمد نور التي تشاركه بطولة فيديو كليب الأغنية، كما أن كلماتها كتبت خصيصًا لها.

محمد نور

تفاصيل أغنية عليا:

أغنية "عليا" من كلمات الشاعر الغنائي مايكل توفيق وألحان محمد غريب وتوزيع موسيقي محمد شفيق، وعازف الجيتار أحمد حسين، والفيديو كليب من إخراج المخرجة بتول عرفه.

آخر أعمال محمد نور الفنية:

يعتبر فيلم "الحب بتفاصيله" آخر أعمال الفنان محمد نور، الذي يعد عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عددًا كبيرًا من الأغاني، منها أغنية دويتو بين مصطفى قمر ومحمد نور، وأخرى مع مطرب المهرجانات أحمد نافع في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات، وأغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم.

محمد نور

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، تأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدي.

وكان آخر أعمال محمد نور الغنائية أغنية "الحب"، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد علاء الدين والموزع الموسيقي محمد شفيق، ومهندس الصوت ياسر أنور.