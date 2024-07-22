فن ومشاهير

محمد نور يشوق جمهوره لأحدث ألبوماته "هو في كدة"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق الفنان محمد نور منذ قليل، البوستر الدعائي لأحدث أعماله الفنية ألبوم يحمل عنوان "هو في كدة"، والمقرر طرحه خلال موسم صيف 2024 علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

795.webp
محمد نور

تفاصيل ألبوم هو في كدة لـ محمد نور

ويطرح محمد نور خلال الفترة القادمة، أول أغاني ألبومه الجديد "هو في كدة" من كلمات محمد سكني وألحان وتوزيع محمد قماح وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك ومكس وماستر خالد رؤوف وجيتار جالليلو.

ويضم الألبوم عدد من الأغاني التي تعاون فيها نور مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي .

من ناحية أخرى، طرح الفنان محمد نور الفترة الماضية أغنية تحمل عنوان "عليا" عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وسميت الأغنية على اسم ابنة محمد نور التي تشاركه بطولة فيديو كليب الأغنية، كما أن كلماتها كتبت خصيصًا لها.

5675471fc9.jpg
محمد نور

تفاصيل أغنية عليا:
أغنية "عليا" من كلمات الشاعر الغنائي مايكل توفيق وألحان محمد غريب وتوزيع موسيقي محمد شفيق، وعازف الجيتار أحمد حسين، والفيديو كليب من إخراج المخرجة بتول عرفه.

آخر أعمال محمد نور الفنية:

يعتبر فيلم "الحب بتفاصيله" آخر أعمال الفنان محمد نور، الذي يعد عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عددًا كبيرًا من الأغاني، منها أغنية دويتو بين مصطفى قمر ومحمد نور، وأخرى مع مطرب المهرجانات أحمد نافع في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات، وأغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم.

ebd41f5ad0.jpg
محمد نور

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، تأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدي.

وكان آخر أعمال محمد نور الغنائية أغنية "الحب"، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد علاء الدين والموزع الموسيقي محمد شفيق، ومهندس الصوت ياسر أنور.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا