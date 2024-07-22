حصيلة إيرادات فيلم Longlegs للنجم العالمى نيكولاس كيدج بالسينمات الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فيلم Longlegs للنجم العالمى نيكولاس كيدج فى تحقيق إيرادات بلغت 39 مليونًا و434 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، وذلك منذ عرضه يوم 12 يوليو الجاري.

وانقسمت الإيرادات بين 36 مليونًا و750 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و2 مليون و684 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

وكان طرح فيلم الرعب والإثارة Longlegs فى السينمات المصرية.

يأتى ذلك بعدما حقق انطلاقة ضعيفة في البوكس أوفيس الأمريكي بعطلة الأسبوع الماضي.

قصة الفيلم

تدور أحداث فيلم Longlegs حول اكتشاف عميلة بمكتب التحقيقات الفيدرالي سلسلة من الأدلة الغامضة التي يجب عليها حلها لإنهاء فورة القتل المرعبة، أثناء مطاردة قاتل متسلسل.

أبطال الفيلم

يشار الي أن فيلم Longlegs من بطولة نيكولاس كيدج، مايكا مونرو، أليشيا ويت، بلير أندروود، داكوتا دولبي، ومن اخراج وتأليف أوزجود بيركنز.

وكان حقق فيلم Longlegs في انطلاقته بالسينمات الأمريكية أقل من 25 مليون دولار خلال الأيام القليلة الماضية وسط منافسة قوية مع أفلام الرسوم المتحركة التي تصدرت المشهد.

شهد فيلم الرعب الجديد Longlegs للنجم العالمى، نيكولاس كيدج ردود فعل حماسية بشكل مفاجئ، وذلك فى مهرجان لوس أنجلوس السينمائي Beyond Fest.

وظهر على الشاشة شعار الفيلم الموسيقي القادم Wicked، مما دفعهم إلى الاعتقاد بأن هذا هو الفيلم المقرر عرضه.

ألا انه تبين أن عرض اسم الفيلم كان مجرد مزحة من قبل المهرجان، الذي كشف أن الذى سيعرض هو

وأكد نيكولاس كيدج عن الفيلم: "كان الناس يسألونني: "كيف لا يمكنك وضع وجهك على الملصق أو المقطع الدعائي للفيلم، ولكننى أخترت وضع صورة الوحش بدلا منى لجعل الأمر أكثر تشويقا".

ومن المقرر طرح الفيلم على نطاق واسع في الولايات المتحدة في 12 يوليو المقبل.

قرر النجم العالمى نيكولاس كيج الاعتذار لوالدته الراحلة بعد العرض الخاص المفاجئ لـ فيلمه Longlegs، فى مهرجان لوس أنجلوس السينمائي Beyond Fest.

العمل الذى يدور في إطار رعب، ويلعب فيه كيج شخصية قاتل متسلسل.

وأكد نيكولاس كيدج قائلا: "أن شخصية القاتل المتسلسل التي يقدمها في فيلم الرعب الجديد Longlegs، أشعرتنى وكأننى في مواجهة مع والدتى الراحلة، آسف يا أمي"، وسط ضحكات الجمهور.