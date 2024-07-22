تأجيل حفل شيرين عبدالوهاب في تركيا لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبدالوهاب في تركيا عن تأجيله بعدما كان مقررا إقامته يوم 3 أغسطس المقبل.

ونشرت الشركة المنتجة بيانًا عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام" وعلقت: "نظرًا لظروف الفنانة شيرين الشخصية، تم تأجيل حفلها في تركيا الموافق 3 أغسطس وسيتم تحديد موعد الحفل الجديد في وقت لاحق".

كما كان من المقرر أن تحيي الفنانة شيرين عبدالوهاب حفلًا غنائيًا في لبنان يوم 20 يوليو الجاري، إلا أن "فيلفيت برودكشنز" الشركة المنظمة، كشفت عن إلغاء الحفل بعد اعتذار شيرين عن عدم المشاركة، وناشدت الشركة من قاموا بحجز التذاكر التواصل لرد أموال الحجز.

نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب ما تردد مؤخرًا حول عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب وذلك من خلال بيان صحفى أصدرته بالساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي، وقالت شيرين في البيان: "لا صحة مطلقًا لما أشيع خلال الساعات القليلة الماضية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الصحفية، بشأن عودتي للفنان حسام حبيب مرة أخرى"، وأكدت أنها تكن كل احترام وتقدير للفنان حسام حبيب ولكن مسألة عودتها له لم تحدث مطلقًا.

وأشارت إلى أنها تستعد لاستئناف نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة وطرح العديد من الأغاني إلى جانب إحياء عدد من الحفلات الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها.

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