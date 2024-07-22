محمد حماقي يعلن موعد طرح 3 أغاني جديدة من ألبوم "هو الأساس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان محمد حماقي، موعد طرح 3 أغاني جديدة وهي (صدمة، شاغل عيون الناس، بناقص)، من ألبومه الغنائي "هو الأساس".

ونشر محمد حماقي، بوسترات أغانيه عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "استنوا 3 أغاني جداد الأسبوع ده (صدمة) و(شاغل عيون الناس) و(بناقص)، من ألبوم هو الأساس، يوم الأربعاء الساعة 6 مساءً على يوتيوب وكل منصات الموسيقى".

وكان محمد حماقي، طرح أغنية "واكلة الجو" من ألبومه الغنائي الجديد مؤخرًا، بالتعاون مع الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، توزيع تميم.

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