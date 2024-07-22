في أول تجربة غنائية.. أميرة أديب تطرح أغنية كارت محروق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة الشابة أميرة أديب، عن أول أغنية فيديو كليب بعنوان "كارت محروق"، في أولى تجاربها في عالم الغناء.

ونشرت "أديب"، مقطع من فيديو كليب أغنيتها الجديدة "كارت محروق"، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أول فيديو كليب أغنية منفردة كارت محروق، متاحة الآن على جميع منصات الموسيقى".

آخر أعمال الفنانة أميرة أديب مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني، من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، أسامة الهادي، يوسف الكدواني ويوسف إبراهيم، آية سليم، تسنيم مطر، محمد مهران وهاجر الشرنوبي ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

انا جوه دماغي

‎بتقول بس ايه

‎عملها بطولي مشيت عالنار

‎اوه فلوس ايه

‎وانا عادي بلعبهم عندي كتير

‏ تيجي على بالي بعملها أكيد

ابطال بتخيب

وانا اصل الاصل والباقي تقليد

تيجي علي بالي و ده كارت محروق

تنهجوا مننا من غير مجهود

الحظ لما ينادي بيلاقيني موجود

بيلاقيني موجوده

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