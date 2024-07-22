بطلب من أسرته.. منع التصوير في عزاء الراحل تامر ضيائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

منعت أسرة الفنان الراحل تامر ضيائي دخول الصحفيين والتصوير في عزائه الذي يقام مساء اليوم الاثنين، بمسجد الشرطة في التجمع الخامس وسط حضور عدد من نجوم الوسط الفني والإعلامي والشخصيات العامة.

وشُيع جثمان الراحل تامر ضيائي يوم الخميس الماضي من مسجد السيدة نفيسة بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: أشرف زكي، أحمد صفوت، منير مكرم، لقاء سويدان، وائل عبدالعزيز، حمزة العيلي، محمد علي رزق.

وأعلن الفنان محمد علي رزق، وفاة الفنان تامر ضيائي، وكتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: لا حول ولا قوة إلا بالله صديقي وأخويا الكبير عشرة عمري تامر ضيائي في ذمة الله، الله يرحمك يا تامر ويجعلك من أهل الجنة ويعوضك عن تعبك في الدنيا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ورحل تامر عن عالمنا الأربعاء في 17 يوليو، بعد دخوله في شجار مع فرد أمن بأحد مستشفيات الأورام التي ذهب إليها لتخضع زوجته لجلسة كيماوي.

اقرأ أيضا:

"معاناة 3 سنوات".. أول تعليق من مخرج "المُلحد" بعد إعلان موعد عرض الفيلم

محمد رحيم يطمئن جمهوره بعد خروجه من المستشفى: "بقيت كويس"