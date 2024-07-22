جورج وسوف بأحدث ظهور مع حفيدته.. يعزفان معاً على البيانو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك النجم جورج وسوف متابعيه عبر خاصية “الستوريز” الملحقة بحسابه في “إنستغرام” بصورة عفوية مع حفيدته الأولى آميا من نجله جورج جونيور.

وظهر النجم السوري في مكتبه وهو يلهو مع حفيدته الجميلة التي كانت تشاركه العزف على البيانو، وبدا وكأنه يعلّمها النوتات والعرف على الآلة الموسيقية، في مشهد ممتع تفاعل معها الجمهور بكثافة.

وتفاعل جمهور “سلطان الطرب” بشكل واسع مع الصورة، وعبّروا عن محبّتهم الكبيرة له، متمنّين له الصحة والسعادة في حياته.

وكان المطرب اللبناني قد أعلن خلال الأيام الماضية عن تجهيز أحدث أغانيه، ونشر صورة من داخل أحد استديوهات الصوت لتسجيل أغنية جديدة استعداداً لطرحها قريباً.