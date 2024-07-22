سعر خيالي لحقيبة يد أنابيلا هلال..و أنوثتها تبهر الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال عيون الجمهور، بظهورها بصور جديدة عبر حسابها الخاص، إرتدت فيها سترة كروب من الجينز زرقاء ذات أكمام طويلة مع شوت من الجلد الأسود قصير ، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



و حملت أنابيلا حقيبة يد من دار أزيا

وكانت شاركت أنابيلا هلال متابعيها عبر حسابها الرسمي، صوراً ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، وخطفت أنابيلا الأنظار بإطلالتها الرائعة، إذ ارتدت جمبسوت باللون الزهري، من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

وتميز الجمبسوت من الأعلى بأنه ضيق، ويفصل جسدها من الكتفين حتى الورك، أما الكمّان فجاءا بقصة واسعة، وإقترن الجزء السفلي من الجمبسوت بسروال واسع نسبياً.

