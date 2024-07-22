"صوت مصر" لأنغام تتصدر التريند

ياسر رشاد - القاهرة - تصدّرت أنغام التريند عبر منصة إكس، تويتر، خلال الساعات الماضية عبر هاشتاج "صوت مصر"، وذلك فور إعلانها عن قرب موعد طرح ألبومها الغنائي الجديد بعد غياب أربعة أعوام عن آخر ألبوم غنائي لها والذي حمل عنوان "مزح ".

صوت مصر

ويعد صوت مصر هو إسم الشركة الخاصة بها والتي ستتولى إنتاج ألبومها الغنائي الجديد إذ طرحت البوستر الدعائي الخاص به قبل ساعات مما جعل إسم صوت مصر تريند في أكثر من دولة عربية.

وكانت أنغام صرّحت من قبل أنها تتولى إنتاج ألبومها الغنائي القادم من خلال شركتها الخاصة من دون الإعلان عن إسم الشركة.

وتتعاون أنغام مع كبار الملحنين والشعراء في ألبومها القادم منهم: أمير طعيمة، حسن الشافعي نادر عبدالله وتامر عاشور والذي سيكون باللهجة المصرية كاملاً.

وكانت أنغام تعرضت لموقف محرج، أثناء المؤتمر الخاص بالحفل، عند مناداتها بـ"أحلام "بدلاً من "انغام "؛ وقد بدا عليها الإنزعاج بسبب تعرّضها لهذا الموقف.

وكانت الشركة المنظمة لحفل النجمة أنغام في دبي تذاكر الحجز إلكتروني بمدينة دبي الإماراتية، والمقرر طرحها يوم 27 سبتمبر القادم، في ختام سلسلة حفلات موسم الصيف.

أسعار تذاكر حفل أنغام

صوت مصر

وجاءت أسعار تذاكر حفل أنغام، في دبي، بين الفئات السعرية التالية: 42.51 دولار أميركي، 83.60 دولار أميركي، 111.93 دولار أميركي، 212.53 دولار أميركي، 410.90 دولار أميركي، 850.14 دولار أميركي، 991.83 دولار أميركي.

وفي سياق متصل، تعود الفنانة أنغام للساحة المفضلة لدى جمهورها، ألا وهي الألبومات الكاملة بعد اعتمادها خلال السنوات الماضية على الأغاني المنفردة التي حققت رواجًا جماهيريًا كبيرًا وملايين المشاهدات عبر يوتيوب.

ألبوم صوت مصر الجديد

أعلنت أنغام عن ألبومها الجديد عبر حساباتها المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة مشوشة تزيد من تعطش جماهيرها لتفاصيل ألبومها الجديد وإطلالتها داخل صوره.

حملت الصورة الدعائية للألبوم مفاجأة فنية وهي اسم الشركة الخاصة بأنغام والتي تعلن من خلالها أن الألبوم من إنتاجها الخاص.

كانت "صوت مصر" أعلنت خلال مايو الماضي عن استعداداتها للألبوم الجديد من خلال لقاء تلفزيوني بعد أحد حفلاتها، وانتهت بالفعل من تسجيل أغانيه مع فريق مميز من الشعراء والملحنين والموزعين.