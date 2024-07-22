استحالة.. راشد الماجد يطرب محبيه بـ 4 أغاني من أحدث ألبوماته

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت الشركة المنتجة أحدث أعمال المطرب راشد الماجد الغنائية، لجمهوره ومحبيه، أول 4 أغاني من الألبوم الذي يحمل اسم "إستحالة"، ضمن موسم الصيف.

وتأتي أولى أغاني ألبوم راشد الماجد:

على مقام الغلا، من كلمات مساعد الشمراني، ألحان د. طلال، توزيع موسيقي سايروس.

أحد يدور لك خطأ، من كلمات محمد بن فطيس، ألحان د. طلال، توزيع موسيقي زيد نديم.

استحالة، من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان د. طلال، توزيع موسيقي سيروس

راشد الماجد



ضم ألبوم راشد الماجد مؤخراً بين 11 - 13 أغنية مع كبار صناع الاغنية الخليجية، وعدد من أشعار الراحل بدر بن عبد المحسن والأمير خالد الفيصل والشاعر أحمد العلوي، وغيرهم.

بجانب إصدارات عدد من الأغاني المنفردة تدريجيًا خلال فترة الصيف، التي قام بتسجيلها في الفترة الماضية.



أخر ألبومات راشد الماجد “مصيبة”

كانت آخر ألبومات راشد الماجد “مصيبة” الذي تم طرحه في 2013، وضم 15 أغنية، من بينهم “قربي، ماجاني نوم، يقول راشد، البايع، تحسب انك، تذكرين، زودتها، وغيرهم”.

رحيل الأمير بدر بن عبدالمحسن

رحل الأمير بدر بن عبد المحسن عن عمر يناهز 75 عامًا في باريس وتم نقله على الفور إلى المملكة العربية السعودية ليوارى الثرى في مقابر العود.

أحدث أغاني راشد الماجد

كان قد طرح راشد الماجد حديثًا أغنية “ألغياب”، التي حققت أكثر من مليوني مشاهدة عبر قناة راشد الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وتقول كلماتها "الغياب يشابه الليل الطويل ساعته لـ العاشق تعادل دهر لا تعاملني مثل عابر سبيل والعيون تراقبك سر و جهر انت حبك مثل عشق المستحيل مايجي في يوم ولا في شهر الجروح انواع و الجرح الثقيل جرح يبطي فـ الحنايا ماشهر ياحبيبي والوصال اكبر دليل لـ الحنين اللي مواريه السهر يالشعور العذب يالعشق الاصيل خافي الاشواق كثر اللي ظهر ماطلبت من اللقا غير القليل وماخذيت من الفراق الا القهر كل شي الا الموادع والرحيل لا تساهلها وهي كسرة ظهر



راشد الماجد

بجانب أغنية خيول الذكريات، التي حققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها "

يراودني شعور .. اني أحبك اكثر مْن اول وقصتنا من اولها .. تبي ترجع من اولها كثير احلامنا كانت بكبر الحب تتأول لذلك .. لا تطوّلها .. لذلك .. لا تطوّلها خيول الذكريات بمهجة المشتاق تتجول كأن العشق في قلبي على روحي مخوّلها لو انْ كل القصايد فيك تتلحن وتتمول بدندنها .. والحنها .. واغنيها .. واموّلها بخيل الليل في قربك دخيل الليل ما طول لو انّ الامر بيدي شمسنا بحضر تجولها واقول: تحبني وتقول طبعاً اكثر مْن اول وقصة حبي وحبك نرجعها من اوّلها.